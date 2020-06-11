鄭人碩在國片《親愛的殺手》中飾演因車禍而下半身癱瘓的社會邊緣人，該片監製唐在揚透露，片中一場他坐輪椅在西門町賣口香糖的戲，「發現有些路人看到他是躲避他的，這也讓鄭人碩充分感受到人情冷暖，讓他邊緣的角色塑造更加立體」，鄭人碩則因為該角色，體會到民眾的一個善心小動作，可以幫身障者很大的忙。唐在揚表示：「大家都會以為坐輪椅演戲很輕鬆，但是輪椅其實很重，要花很大的力氣去操作，鄭人碩還為此鍛鍊自己的臂力。」

鄭人碩在片中和邱偲琹有大尺度裸露床戲，唐在揚表示，不只他們兩人，喜翔、黃采儀和鄭志偉都在裸露尺度上和心理尺度上，做了非常大膽的突破，每個人都很放得開，「這部片應該是今年國片裡面，最情慾也最唯美的」。《親愛的殺手》由《陪你很久很久》的賴孟傑執導，獲得去年度優良劇本特優獎，走情慾與唯美電影風格，描述鄭人碩飾演的身障社會邊緣人和飾演被迫從事援交女孩的邱偲琹之間發生的事，「一開始只是性的互動，後來譜出一段純情浪漫的愛情故事」。該片暫定10月上映。

(中時 )