在大林慈濟醫院擔任教學部教學研發組擔任多媒體設計師的賴嘉民，將興趣與工作結合，利用電腦繪圖融入3D模型，製作醫療上使用的輔具，未來也將依需求開發提供醫護人員衛教使用的道具，希望能幫助醫院解決問題，將所學發揮最大價值。

賴嘉民第一次做的3D列印是「吐氣末二氧化碳偵測器」，主要為醫師用來偵測病人呼吸使用，市售價8萬多元，因價格昂貴，且在醫師訓練醫學生如何為病患插管時，不小心就容易摔壞，於是急診部醫師李振威提出需求，經過幾次討論後，終於透過3D列印出同樣大小模型，不僅材質不易損壞，且材料只要400元，讓醫師們可以安心進行訓練。

賴嘉民說，小時候喜歡機器人、鋼鐵戰士、車子等模型但因要價不菲，只能將實體物用紙筆轉化為平面圖珍藏，高中後開始學3D軟體，將自己的作品利用數位媒體呈現，工作後因緣際會之下，因工作上教學研發需要，將物品從2D照片轉換成3D模型。

因使用後評價良好，醫院藥學部也提出與病人衛教鼻噴劑如何操作需求，賴嘉民表示，接下來會嘗試從鼻子的結構、外觀上設計模型，同時以最節省成本和降低複雜度為主要考量，終於順利製作出柔軟度如同人體的假鼻子，讓藥師在教導病人使用鼻噴劑時，能清楚且精準指出使用步驟，將3D列印融入衛教中。

(中時 )