大陸車市在5月終於等來回暖氣象，據乘聯會發布的最新數據顯示，5月狹義轎車共生產161.1萬輛，年增10.2％；市場零售銷量達到160.9萬輛，年增1.8％。乘聯會表示，這是排除去年國五清庫存因素外，自2018年6月以來，大陸車市月銷量首次實現按年正成長。

此外，乘聯會還說，今年5月，車市銷量按月走強體現出疫情後的復產復工等綜合政策引導市場恢復效果良好，疫情後，剛需持續得到恢復。

招商證券分析認為，車市運轉已恢復日常，隨著消費需求逐步釋放以及管道運轉效率提升，車市景氣度有望繼續回升；同時，在車市回暖的過程中，領頭車企競爭力優勢將充分體現，銷量、市占率表現有望高於行業平均水平。

中信證券表示，隨著大陸補貼退坡趨緩、多地刺激政策頒布，2C端更多優質供給和2B端需求恢復，將共同驅動電動車產業景氣向好。

乘聯會秘書長崔東樹則認為，由於疫情影響逐漸消退，且去年基數相對較低，下半年車市將保持常態化發展；另外，由於前期庫存充足，隨著競品車型到位，下半年車市價格戰會更加明顯，競爭將進一步加劇。

不過，乘聯會認為，雖然5月車市回暖意味著乘用車市場V形反轉之勢已成，但6月車市很難延續這一走勢，將進入相對平穩期。

乘聯會解釋，隨著3至5月剛需以及之前因疫情抑制的需求基本釋放，再加上6月是傳統淡季，銷量將回落；另外，6月大陸大部分學生已經返校，城市家庭購車代步的需求減弱，車市月成長動力減弱；不過，隨著更多人考慮購車實現自主創業謀生，對車市需求的促進也會有所體現。

(旺報 )