在新冠肺炎疫情趨緩的前提下，政府宣布鬆綁台灣防疫措施，11日由經濟部國際貿易局及外貿協會共同舉辦「2020會展解封宣示記者會」，現場邀請中華民國展覽暨會議商業同業公會、中華國際會議展覽協會、各會展場館營運單位及主辦單位共同宣示，在遵守防疫新生活運動的原則下，重啟台灣會展活動，刺激企業商機。

自疫情於農曆新年假期升溫後，展覽及活動舉辦數量幾乎歸零，會展場館及主辦單位都遭受前所未見的挑戰。在宣示解封後，重新展現累積的會展能量，目前預估全台6到8月有超過50場的大小會展活動接續登場，除了有關於飲品、烘焙、寵物用品、戶外運動、電玩電競的展覽外，也有各式演唱會、學會等活動，歡迎廠商及民眾，重回會展場館，展現後疫情時代的台灣內需實力。

經濟部國際貿易局局長陳正祺現場表示，會展產業長久以來為台灣帶來龐大的經濟效益，但受此次疫情重創，政府相當重視，也因此提供了相對應的紓困方案，期能提供即時的支持，但目前邊境管制仍無法鬆綁，看來數位轉型，勢在必行，挑戰仍未結束，希望大家能攜手為台灣會展產業的未來努力。

外貿協會秘書長葉明水則表示貿協在危機中尋找轉機的努力，除了謹慎開放實體場館外，也積極推動「數位貿易輔導」、「數位貿易學院」、「線上虛擬展館」及「線上採購洽談會」等各種業務，著眼於之後展覽會走向O2O線上到線下商務模式；國際會議則會以混合的模式呈現，未來貿協將推動整合資源的各項服務，克服疫情影響，持續推廣台灣優質商品拓銷全球。

據了解，會展產業自政府於3月19日禁止外籍旅客來台及3月25日建議停辦室內100人、室外500人以上之集會以避免群聚感染後，就遭受嚴重衝擊。目前雖台灣集會管制措施鬆綁，但在邊境管制未解除前，國際會展活動仍需配合中央疫情指揮中心的政策調整。

(旺報 )