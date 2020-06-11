台中市議會法規委員會11日審議「台中市石虎保育自治條例」。台灣石虎保育協會、台灣生態學會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大肚山學會及山貓森林等保育團體，昨天舉行記者會，表達支持並肯定市政府及民進黨團對石虎保育的用心；但因應新的研究及2版本未臻完備建議暫緩審議並建請擴大參與召開論壇廣納民間及專家學者意見，委員會決議照議程審理並強調通過後若有相關修正需要請環團持續提出修法。

法規委員會審議時，市議員王立任建議自治條例草案第3條第9項對於觀光旅遊局的權責劃分為「推動本市石虎觀光旅遊之發展」實未符合保育觀念，應修正「建設觀光設施、場所應考量考量石虎保育之需求，避免危害石虎生存環境。」

王立任說，另外第6條關於開發行為之要求除了民進黨團版本之「興辦公共工程之開發面積為1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1000公尺且位於石虎熱區者」應於規劃初期及施工階段向臺中市石虎保育委員會諮詢。

王立任建議應再加上「於石虎熱區之溪流整治及水環境工程」皆應納入在規劃初期及施工階段向石虎保育委員會諮詢。 最後二項建議皆獲委員及農業局支持依照建議通過。

(中時 )