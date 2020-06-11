豐原醫院傷口外科醫師陳明澤表示，林男左手拇指及食指因被機器捲入而斷指及骨折。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

防疫期間，台中一名23歲林男堅持不洗手，「逆時中」長達3個月，因他日前保養固定式起重機，左手手指不慎遭機器截斷。林男術後手指包著石膏，醫師囑咐不能碰水，忍著癢、臭之手，度過治療期的不舒服，現在手指的肉少了一點，關節靈活度接受復健，慢慢恢復中。

豐原醫院傷口外科醫師陳明澤表示，林男2月初到急診就醫時，左手拇指和食指的遠端已經截斷，當時拇指的肌腱與骨頭都明顯外露，甚至有骨折情形。早期遇到這種無法接指的情況會直接截斷，考量患者年輕對指頭運作功能其為重要，因此試著保留斷指。

陳明澤說，幸好患者當下保留遭截斷的指頭，手術中盡量以無菌方式將斷指接回去，術後更配合高壓氧及循環藥物治療，經過3個多月的養肉及復健，目前手指長度幾乎沒差太多，手指的靈活動也慢慢恢復中。

林男回憶表示，3個多月的治療期間，從沒這麼渴望洗手這個動作，因為手指包著石膏不能碰水，這些日子又很熱，手指一流汗就變得又癢又臭，還怕周圍的人會聞到，每次就診都希望聽到醫師說可以拆石膏洗手了。

林男說，原本不抱任何希望，要接受斷指的命運，沒想到就在自己心灰意冷的時候，醫師跟他說「手指有機會接回去」，只要能忍過治療期的不舒服就好，現在除了手指的肉少了一點，其他靈活度也因復健慢慢恢復中。

(中時 )