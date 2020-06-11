宜蘭縣議會通過釣魚台更名為頭城釣魚台 內政部：尊重 18:382020/06/11 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部尊重宜蘭縣議會決定(內政部網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣議會通過釣魚台更名為頭城釣魚台，內政部次長陳宗彥表示，尊重宜蘭縣政府自治之權。 內政部表示，釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，是中華民國的固有領土。為我國人所發現、命名。 關於宜蘭縣議會通過釣魚台更名為「頭城釣魚台」案，內政部則說，由於釣魚台行政管轄隸屬宜蘭縣頭城鎮，因此屬地方政府權責，內政部尊重後續宜蘭縣政府研議辦理結果。 (中時 ) #釣魚台 #宜蘭縣 #頭城 #頭城釣魚台 #內政部 #陳宗彥 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 韓國瑜最後「穿雲箭」空拍影片曝光 網一看驚呆 - 政治 韓國瑜勸退凱道造勢？有網驚喊：他才是對的！ - 政治 黃捷罷免會過？美分析團隊曝內部民調發現... - 政治 為何突轉彎不上凱道？杏仁哥終吐真實原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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