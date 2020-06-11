宜蘭縣議會通過釣魚台更名為頭城釣魚台，內政部次長陳宗彥表示，尊重宜蘭縣政府自治之權。

內政部表示，釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，是中華民國的固有領土。為我國人所發現、命名。

關於宜蘭縣議會通過釣魚台更名為「頭城釣魚台」案，內政部則說，由於釣魚台行政管轄隸屬宜蘭縣頭城鎮，因此屬地方政府權責，內政部尊重後續宜蘭縣政府研議辦理結果。

(中時 )