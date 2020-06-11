彰化縣45歲曹姓女子與楊姓前夫離婚3年，雙方卻仍同住，日前她在楊男手機裡發現有前夫與周姓女子合照後醋勁大發，竟偷拿前夫手機登入自己的臉書帳號，誣指周姓女子是小三，周女發現後憤怒提告，曹女近日被彰化地院法官依《刑法》妨害名譽罪之散布文字誹謗罪，簡易判決判處罰金1萬元，可易服勞役。

正宮們要小心了！若元配、大老婆、正牌女友自居，在臉書社團散布（前）男友或（前）丈夫與其他女子的合照，意圖要鄉民網友們一起網路公審，很可能已有觸法之虞。

根據簡易判決書，曹女今年4月3日深夜23時46分，在她與前夫楊男的住處，使用楊的手機登入自己使用的臉書帳號「卓琇風」，將楊男手機中與周女兩人的合照，張貼在臉書社團「員林人大小事」中。

該篇貼文指謫周「這女人是小三，專門騙錢」，又再於留言處回應「周○○你兒子知道你當小三騙人家錢嗎」？該貼文事後雖已下架，但當時已迅速引發網友按讚分享並留言評論；周女獲悉後，怒不可遏，4日中午就前往員林派出所報警提告，報案三聯單隨即在5日上午公開張貼在同一臉書社團中。

通姦除罪化通過後，不少元配們往往將反擊小三的手段，經常是圖文並茂、訴諸於網路公審，最後經常演變成網路霸凌，許多網友樂意為大老婆們、周陽青們出一口氣；但若文字用詞不慎，恐怕就會有觸犯公然侮辱罪和誹謗罪名。

法界人士認為，言論自由的保障範疇愈來愈廣泛，若貼文內容只是客觀陳述交往事實、並加諸以中立的評論，難認有罪責較重的誹謗意圖，但若言詞中過度腥羶色、甚至有辱罵字眼，很可能就已觸犯公然侮辱。

律師廖國峻表示，在網路社群上張貼對方名字及照片，並指謫對方「搶老公、不守婦道」等，足以毀損對方名譽的事；且個人感情狀態僅與私人品德有關，並非涉及公共利益之事，就算指謫內容為真實，也有可能成立散布文字誹謗罪。

廖國竣表示，若夫妻雙方已離婚，失去配偶身分，還將明知為不實事項，上網公然陳述，更可能會成立誹謗罪及公然侮辱。加上《民法》請求民事損害賠償，對於侵害名譽權的認定，較刑事誹謗罪的認定更寬；亦即就算刑事上不構成誹謗罪，在民事審理中，法官仍可能會認為有侵害到名譽權。以本案而言，曹女在刑事審理時已被法官認定判決有誹謗罪，之後若原告追加在民事上提告，相對就有更大可能，被認定有侵害到名譽權。

(中時 )