議員陳明義接獲里民陳情，邀集城鄉局等單位會勘。（賴彥竹攝）

財政部國有財產署日前清查土地，發現國有地新北市五股區天乙橋周邊，長期遭占用，周邊雜亂有礙市容，同時議員陳明義接獲里民陳情，提議將竹林綠美化為公園，邀集各單位會勘後，國財署同意綠美化公園，供居民安全的休憩空間。

陳明義表示，日前收到里民陳情，天乙橋周邊竹林河堤興建欄杆，以防居民散步跌落觀音坑溪，經水利局實測，發現部分路段過窄，建起欄杆居民恐跌入另一側竹林，因此協請國財署、城鄉局、水利局、新工處、立委李德維服務處等單位會勘，將竹林一帶綠美化為公園，提供當地居民更多的安全休憩空間。

陳明義也說，這塊國有地約1000坪，有一區是鄉公所時期建置的集賢村活動中心，另一區是400坪的竹林，兩區皆佔用國有地，國財署已同意建為綠化公園，也將請區公所協助申請土地維護管理，城鄉局、水利局、新工處協助綠美化、環境改善，加速建置公園。

(中時 )