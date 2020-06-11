新竹市長林智堅（右）11日與屏東縣長潘孟安大啖屏東芒果，共同宣傳後疫情時期的在地旅遊方案。（陳育賢攝）

為行銷新竹市荔枝，新竹市長林智堅11日與屏東縣長潘孟安各自帶著「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，共同宣傳後疫情時期的在地旅遊方案，不只大推兩地農特產，也力邀鄉親北至新竹、南到屏東，體驗在地慢活之旅。

市府指出，台灣荔枝產地最北端就是新竹市香山，香山的荔枝上市即意味著產期接近尾聲，愛吃荔枝的朋友千萬要把握這最後的產期。

而今年的香山荔枝產量較去年增加約2成，市府將於20日起至28日開放新竹市6處荔枝觀光果園採果，並推出促銷優惠活動，凡入園1人收取100元，即可獲得1張「入場體驗券」，入園採果可享用新鮮荔枝，如需購買憑「入場體驗券」，享有50元優惠。

此外，林智堅今天下午也與屏東縣長潘孟安一同在新竹市立動物園大力宣傳後疫情時期的在地旅遊方案，屏東推出3鐵優惠，竹市也加碼6000份「500元好玩券」，可在超過100家店全額抵用。

林智堅表示，這次為配合交通部安心國旅補助方案及經濟部振興3倍券，特別與屏東縣攜手宣傳在地旅遊優惠，而現正是品嘗荔枝的最佳時節，屏東縣也有好吃的芒果和各類農產品，歡迎大家到新竹市與屏東縣兩地來體驗。

潘孟安則表示，屏東是觀光大縣、更是台灣的花果天堂，這次特地帶來芒果當伴手禮，並推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」3鐵旅遊優惠，希望民眾到新竹旅遊後，也能到屏東體驗在地農產品與鐵道之旅。

(中時 )