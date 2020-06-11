一起來節電！台灣電力公司宣導節電措施不遺餘力，台電公司新竹區營業處首創節電巡迴列車，深入13鄉鎮宣導，11日最後一站在新竹縣政府，縣長楊文科、台電新竹區處處長楊顯輝、「節電大使」郭子綺共同推廣「節能減碳與用電安全」，其中竹北市也連續2年拿下新竹縣的節電冠軍，節電率達17.29％。

新竹縣政府去年舉辦「村里節電大車拚」，新埔鎮照門里獲得節電率達3至5％銀獎，也獲得縣府獎勵金2.6萬元，里長劉華柱表示，將用於舉辦里內活動，也鼓勵里民多用節能燈，汰換老舊冷氣、冰箱等。

新竹縣共有117個村里獲得節電補助，總額達413餘萬元，新竹縣政府今年也辦理住商節能設備汰換、住宅家電如冷氣、電冰箱等汰舊計畫，民眾若有需求，也可前往新竹縣政府智慧節電網查詢。

楊顯輝也說，近日有網路訊息表示針對電費紓困有504元回饋金，但採「登錄制」，需6月30日前登入才可以拿到獎勵金，他澄清此為假消息，電費紓困是針對產業，一般家庭及個人並不適用，且無504元紓困補助。

楊顯輝表示，企業紓困措施試用期間字今年3月1日至9月30日止，營業額減少達15％的企業，低壓用戶電費打九折，每月電費減免上限10萬元；營業額減少達50％的企業，低壓用戶電費打七折，每月電費減免上限30萬元。

電力高壓用戶符合紓困方案者可申請暫停部分契約容量，且於明年6月30日前申請恢復，即免收紓困方案適用期間的供電設備維持費，而營業額減少達50％的企業，每一電號再減免30％電費，每月減免上限300萬元。此外，受疫情衝擊企業，電費緩繳期限延長至4個月，亦不需向台電公司申辦，但電力高壓用戶電費需向台電的區營業處申辦，當期電費均分4期，每月繳付1期。

(中時 )