宋芸樺劇中狂撩張立昂。（三立提供）

宋芸樺劇中狂撩張立昂。（三立提供）

宋芸樺劇中住進張立昂當女傭。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《浪漫輸給你》上週日首播後反應不俗，主演張立昂、宋芸樺、連晨翔、廖奕琁11日在張立昂劇中位於台中的豪宅慶功。「總裁專業戶」張立昂這次進階演出酷冷霸道總裁，而穿越到小說裡的宋芸樺不時耍心機勾引他，兩人今重現劇中「餓羊撲虎」狂撩總裁橋段，連晨翔則在旁搞笑當起動作指導，指揮她解開釦子、手翻開領口。連晨翔笑說，他劇中經常看到宋芸樺被「霸」，看久了自己也滿想被張立昂「霸」一下，宋芸樺則爆料：「他們兩個才是CP！」

張立昂劇中除了飾演真實世界的賀天行，也是宋芸樺穿越的言情小說《總裁你壞壞》裡的霸總「司徒傲然」，由於他在小說世界裡喜歡的是蔡瑞雪，宋芸樺因此變成心機女二頻頻出招要把霸總搶過來，甚至住進張立昂家當女傭。兩人透露，後面還有更多大尺度、激發少女心的言情小說情節，例如「手情不自禁伸進裙子裡頭從下往上撩」、「熱切的雙手在胸口與腹部間游移」，光看劇本上的字眼就讓人臉紅心跳。

除了狂撩張立昂，宋芸樺這次演出還獻出很多人生第一次，例如在女僕店打工，身穿女僕裝cosplay。她說，通常她喜歡一個人會慢慢從朋友做起，不像劇中的鄭曉恩每天都在釋放魅力，如果是以前的宋芸樺做這些事會很害羞，現在她則完全融入角色，下戲還常常回不來，活在「鄭曉恩」性格裡，連導演、工作人員都常被她騷擾。

連晨翔、宋芸樺、張立昂、廖奕琁倒香檳慶功。（三立提供）

連晨翔、宋芸樺、張立昂、廖奕琁倒香檳慶功。（三立提供）

連晨翔、宋芸樺、張立昂、廖奕琁倒香檳慶功。連晨翔看到泡泡要流出來反射性要用嘴巴去接。（三立提供）

張立昂面對宋芸樺看似無害的臉說宋芸樺的眼睛很大又會放電，每次展現霸道招式準備攻略時，常常被她大眼睛一睜就反「霸」回來，「眼睛大的女孩就是有這優勢！」

連晨翔因演出劇中穿越到言情小說裡的角色，因此第一集完全沒出現，他笑說，當天所有演員一起看首播，他一直看手錶，等到最後10分鐘他都還沒登場，自嘲：「這集領不到錢了！」飾演暖男的他笑說：「就讓立昂去霸就好！我在裡面比較像一般弱女子，他也會對我霸道，我則像乖媳婦！」

廖奕琁劇中對同父異母弟弟張立昂使勁耍狠、趕盡殺絕，被觀眾封「流氓姊姊」，她被自己耍狠模樣嚇到，笑說超想打「賀明莉」，連家人也傳訊說想揍她，幸好日籍老公看了戲還截圖誇她「老婆好棒」。她透露因為有舞蹈背景，每次看到張立昂的動作戲，就會「腳癢」全身熱血沸騰、想要動起來，她希望以後能有機會接女打仔的角色。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )