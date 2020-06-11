因疫情延後的大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動6月11日重啟，廟方實施防疫及人流管控，廟內信徒不若往年多。（黃國峰攝）

經營餐廳的楊忠明推著九天八夜睡袋、行李等現身大甲，準備全程隨行大甲媽繞境進香。（王文吉攝）

大甲媽11日晚間子時起駕，許多信眾從各地湧入鎮瀾宮朝拜，並將令旗拿到香爐過火。（王文吉攝）

大甲媽繞境因疫情延後85天，將在今晚子時起駕，許多信徒從各地湧入大甲朝拜，但因為是上班日，人潮不如以往，加上部分大甲媽駐駕宮廟不提供香客住宿，許多信眾臨時找不到地方過夜，只好向媽祖告假。陣頭團隊也因限制每組10人進廟，起駕夜不見以往爆棚盛況。

由於今年彰化市南瑤宮、西螺福興宮、彰化市天后宮、北斗奠安宮、清水朝興宮等廟宇，僅恭迎大甲媽駐駕，但不提供香客住宿，許多信眾臨時找不到地方過夜，不再跟全程，縮減成為一日體驗，還有人乾脆向媽祖告假。

大甲媽繞境遇到疫情攪局，鎮瀾宮3天前宣布復辦，並採取從簡從速策略，鼓勵信眾觀看線上直播參與，心誠則靈，不一定要隨行。廟方並祭出實名登記，透過發送大甲限定帽，限縮隨駕繞進人數，受疫情影響及倉促起駕，今年湧入大甲恭送媽祖的人潮，明顯不如以往。

聚集美食攤位的蔣公路，依舊一攤接著一攤擺，但攤商坦言，以前人群擠得水洩不通，今年差很多，希望下班之後「越晚人越多」！ 炸物攤商表示，天氣炎熱，民眾普遍胃口不佳，不敢備貨太多。飲料攤則是異軍突起。

拿著令旗到鎮瀾宮過爐的陳先生說，以前下午開始大殿寸步難行，今年還能稍微移動，人是少了但還是很多。鎮瀾宮取消點心站大鍋菜，僅供盒裝飲食，志工坦言，吃平安餐的人少很多，可能上班族來不及請假，大多是有年紀、沒有工作壓力的長輩，難得沒有人擠人。

許多媽祖信徒告假，但也有不少人堅持隨行。在基隆經營餐廳的楊忠明，下午推著九天八夜睡袋、行李等現身大甲，他說，廟方臨時宣布起駕時間，幸好行李早就準備好了，因為向媽祖祈願太太身體健康，連續10年跟隨大甲媽繞境進香，今年就算延期也不能缺席。

78歲吳媽媽隻身參與繞境，她說，時間倉促要準備行李，差點趕不及。自己走20多年了，年紀也大了，繞境遇到疫情，不敢揪姊妹伴，隨身攜帶口罩、乾洗手等防疫物品，走多少算多少。問到不能鑽轎底，吳媽媽說，這要順人家的意啦！人家說不要，我們就不要。

(中時 )