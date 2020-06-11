一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖媽遶境11日23時起駕，預定20日晚間返回安座，台中市政府出動約1800警力協助人流管控，並首創防疫補給站提供額溫槍、乾洗手等防疫物資，盼使活動圓滿順利。市長盧秀燕今晚將赴大甲恭迎媽祖起駕，祈福國泰民安、風調雨順。

市府指出，今天下午將先由副市長陳子敬恭請媽祖神像上轎，晚間再由市長盧秀燕恭迎媽祖起駕。衛生局今年首開先例，沿線設置「防疫補給站」，提供額溫槍、乾洗手供民眾使用，加強防疫宣導；此外，衛生局也協調童綜合醫院、光田醫院及大甲李綜合醫院3家新冠肺炎指定隔離院所，每日3輛救護車、6位救護人員全程隨行，民眾如身體不適可直接求助。

此次遶境進香經台中、彰化、雲林及嘉義等地，全程約340公里，為落實防疫，鎮瀾宮要求各宮廟準備的點心、茶水改用餐盒及瓶裝水，各宮廟並定時消毒，起駕日廣場有人員管制措施，以減少群聚。

市府指出，警察局預計出動約1800警力，協助管控防疫容留人數及維護現場治安。警察局除加強歷年來勤務規劃外，更特別針對過去曾發生衝突處所、搶轎點，部署優勢警力嚴陣以待，並比照特勤模式先期實施搜巡、確實掌控，維護遶境祥和積極蒐證。

市府呼籲信徒依照中央流行疫情指揮中心建議，多多使用網路直播線上參與，心意不打折，如要到場須做好「量體溫、全程戴口罩、勤洗手、現場實聯登記」等防疫措施。

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(中時 )