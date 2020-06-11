隨著天氣日漸高溫，新冠病毒疫情趨緩，防疫人員又開始擔憂登革熱大爆發。奇美醫學中心醫療團隊最新研究發現，高齡、低血壓、咳血、糖尿病與長期臥床為登革熱患者5大死亡危險因子，症狀超過3項以上，死亡率更高達4成5。

奇美醫學中心急診醫學部高齡急診科主任黃建程表示，登革熱又稱為「天狗熱」，如果被帶有登革熱病毒的病媒蚊（埃及或白線斑蚊）叮咬，就可能被傳染。典型登革熱潛伏期約為3至14天，通常4至7天開始會出現發燒、頭痛、肌肉痛、全身無力、後眼窩痛、噁心、食慾不振、出疹與關節痛等症狀，一旦出現嗜睡、躁動不安、持續嘔吐、黏膜出血，即為重症跡象，如疏於治療就可能致死。

為了解登革熱死亡原因，奇美醫學中心分析2015年登革熱大爆發時健保就醫資料，歸納致死個案風險發現高齡、低血壓、咳血、糖尿病與長期臥床為患者致死的5大關鍵。

臨床顯示，登革熱病人如出現上述其中1項危險因子，死亡率比沒有者增加13倍；要是有2項危險因子，則死亡率增加34倍；有3項以上危險因子者，死亡率暴增至444倍。

整體來說，登革熱病人如不具有上述危險因子，致死率為0.2%；如出現其中1項，致死率為2.3%；有2項危險因子者，致死率為6.0%；多達3項以上危險因子者，致死率急速爬升至45.5%。該項研究成果陸續刊登於《衰老臨床和實驗研究雜誌」》（2020年5月）等國際知名醫學期刊。

黃建程指出，預防登革熱，務必從清除「孑孓」孳生源開始，力行「巡、倒、清、刷」4步驟。經常「巡」檢，檢查室內外有無容易積水容器；「倒」掉積水並丟棄無用的器物；減少容器，並將使用過的器具澈底「清」潔；「刷」除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。另注意罹患登革熱可能症狀，如有發燒、頭痛、肌肉痛、全身無力、後眼窩痛等異常情形，盡速就醫。

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(中時電子報)