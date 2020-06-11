經濟部國際貿易局及外貿協會11日共同辦理「2020年中國大陸商機日」，共有68家台灣供應商與32家大陸買主線上洽談，採購項目涵蓋智慧機械、醫療器材、食品、環保、親子婦幼、文具用品、車用零配件等；部分廠商也到現場利用本會提供的設備與陸商洽談，虛實併用，總洽談場次達98場，克服國際差旅限制，以視訊為台灣廠商帶來疫情中的火熱商機。

買主包括年營業額15億（美元，下同）的上海FCA Asia、2億美元的北京人民美術出版總社、1.2億美元的武漢醫惠健康科技有限公司；還有在大陸的國際企業採購辦事處，包括世界500強、年營業額76億元的美國辦公用品公司Staples、年營業額120億元的德國大型螺絲螺帽及五金扣件進口商Reyher。

而因新冠肺炎疫情衝擊全球經濟、貿易、運輸及金融市場，為了協助台灣企業在此波疫情中，掌握大陸最新的經濟情勢及商機動態，並加快爭取疫後市場商機，此次也同步進行線上研討會，由貿協於大陸的北京、上海、廣州及成都共4位駐點主任介紹後疫情時代的新經濟及新消費，以及大陸環渤海經濟圈的經濟及產業動向。

隨著疫情趨緩各地逐漸解封，經濟部國際貿易局及外貿協會將持續辦理大陸市場採購洽談會，也協助台灣業者參加「第128屆中國進出口商品交易會（秋季廣交會）」，以及全球最大進口展「2020年中國國際進口博覽會」，為企業超前布署疫後商機。

128屆中國進出口商品交易會（秋季廣交會）於10月15日到19日舉行，報名連結：https：／／events.taiwantrade.com／CIEF-128／Enrollment／Login

(旺報 )