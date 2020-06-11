高雄市長韓國瑜卸任之前，在鳳山行政中心草地舉辦「真愛高雄，珍重再見」音樂會，號召民眾穿白衣到場。挺韓的YouTuber「Johnny Lin」空拍影片曝光，支持者擠爆會場，還有民眾一直湧入，網友看到活動場地不禁驚呆：「密集恐懼症」。

韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟，日前在臉書PO文號召韓粉絲11日下午身穿白色衣服、戴口罩到鳳山行政中心參加「真愛高雄，珍重再見」惜別音樂會。儘管鳳山氣溫高達34度，現場仍湧入許多穿著白衣的韓粉，不少韓粉撐著傘在台下聆聽表演，甚至連樹蔭下也都擠滿了支持者。現場唱起《陪我看日出》、《城裡的月光》、《流水年華》、《Can you feel the love tonight》等歌曲。

空拍影片曝光後，網友紛紛貼文表示，「人山人海。」、「昨天才宣布..密集恐懼症。」、「下班時間，交通大亂。」、「好感人。」、「韓市長加油！！後會有期。」、「韓總加油，休息是為走更長的路，等你再次召喚馬上到。」、「謝謝你，有你真好。」、

還有人認為，「去年高雄農產外銷增長全國第一，今年上半外銷全國第一，去年訂房率全國第一，積水不到一個輪胎隔天就全退，半數里長接受內門起義/PC/等YT訪問表示市政有明顯改善，拖累什麼？」

(中時電子報)