大陸廈門大學台灣研究院近日宣布新設立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，對統一情境、一國兩制台灣方案展開模擬研究。對此陸委會11日表示，希望台灣學者、智庫等單位，不應與該實驗室及所屬人員進行交流，要留意兩岸交流相關的法規，避免觸法。 我們必須要在學術交流，以及國家安全方面找到平衡點。

廈大台研究院日前決議成立兩所院級的「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」。前者由廈大政治所長陳先才兼任實驗室主任，後者由廈大法律所長季燁兼任研究中心主任。在設立這兩個新單位後，未來包括陳先才等人，在移民署聯審會嚴審下，恐無法再入境。

陸委會今日表示，我想政府一貫支持，不設前提、健康有序、相互尊重的兩岸交流，也包括正常的學術交流，這個立場沒有改變。不過，陸委會近期所做的民調，台灣的主流民意高達九成以上，不贊同「一國兩制」，我們要反對陸方藉由學術的活動進行民主協商，探討一國兩制台灣方案，企圖推動單方強制統一的作為。

陸委會希望台灣的學者、智庫等單位應該注意中共的企圖不應與該實驗室及所屬人員進行相關交流或合資合作辦理活動，那留意兩岸交流相關的法規，那麼避免觸法，以維護兩岸健康正常的學術交流。我們必須要在學術交流、跟言論交流，以及國家安全方面找到平衡點。

(中時 )