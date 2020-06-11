高雄市長韓國瑜11日舉辦告別音樂會，率領市府團隊向市民深深一鞠躬致意。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（11）日在最後上班日，舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會湧入上萬支持者響應。韓國瑜神色凝重，再弔念高市議長許崑源時，一度落下男兒淚，他為團隊抱不平，「雜誌民調會最後是因為我」，他也強調，卸任後不會接受任何邀請、接受任何職務，會先沉澱身心。

韓國瑜提到，古時周武王有亂臣十人，同心同德，能敵紂王億兆夷人。他不敢自比周武王，但敢說這個團隊首長是真的個個都有經世濟民的才能，並且同心同德，都懷抱著奉獻社會的真心誠意、有所不為的道德自律。

韓國瑜感慨說，這一年多來市政團隊為高雄做牛做馬、承受巨大壓力。這一年多來，他們每一件事都做得比以前好，「但是雜誌民調排名卻都是吊車尾，這些我知道，都是因為我的關係」，所以一定要為他們討個公道。

針對被罷免後，韓國瑜提及心情，離開高雄，對他而言，雖有萬般不捨、一些遺憾、和滿滿的祝福，但唯獨沒有怨尤、心中盡是坦然，因為他知道是為何而戰和團隊是為了什麼樣的價值、理想和願景而奮鬥努力，所以無論結果，都會是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

韓國瑜也直言，因為高市議長許崑源辭世，這幾天令他實在有點難以平靜，但讓他痛心不解的是網路上那些對許議長惡毒的詆毀、幸災樂禍的發文和留言。「如果台灣的民主，只因為政黨不同，就可以這樣殘忍地對待一個逝去的生命，失去人性、失去做人最基本的溫柔與慈悲，那這樣的民主有什麼值得追求、能夠倚仗的？」

韓國瑜表示，當社會多數不在乎政府負債、不在乎官員貪汙、不在乎國家經濟與安全、甚至不在乎是非黑白，只要顏色正確、言語嗆辣、官網圖文並茂，仇恨對立和黨同伐異都是被允許的。但仇恨對立和黨同伐異所豢養出來的民意，究竟是民主、還是猛獸？

韓國瑜認為，民主如此珍貴難得，民主所創造和成就的應該是良善與和諧、而不是仇恨和對立。仇恨和對立所創造和產生的「民主」，是披著民主外衣的暴政。台下支持者也鼓譟說是「暴政」。

「目前我不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動！」他重申，對於千千萬萬支持國瑜的好朋友們，我在此再次表達對各位深切的敬意、謝意與歉意。我依然心繫高雄、心懷社稷、心存正氣。

韓國瑜在演說尾聲提到，「請容許我在這風雨如晦的時刻，念天地之悠悠、獨愴然而涕下」。謝謝你們，你們每一雙手的託付、每一雙眼睛的期盼，我們都謹記在心、未曾或忘。在我們有限的時間裡，市府團隊都全力以赴、不敢辜負。

最後現場響起《感恩的心》音樂，韓國瑜再次率領市政團隊鞠躬致謝，局處首長一一下台，韓國瑜直到音樂結束後才下台，有支持者難過到掉下淚來，支持者久久不願散去。

(中時 )