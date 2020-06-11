臺灣證券交易所第六屆公司治理評鑑出爐，此次兆豐金控拿下「上市公司組排名前5％」佳績之外，兆豐金亦特別針對外界矚目的「兩性平權」議題指出，兆豐金集團女性正職員工比例為58％，而女性主管比例為50％，已較前一年度新增20位女性各級主管，更為落實兩性平權。

細數近一年兆豐金在公司治理的戰果，還包括了2019年獲選臺灣證券交易所的臺灣就業99指數、臺灣高薪100指數、公司治理100指數及FTSE4 Good臺灣永續等四大類指數成分股。

兆豐金控張兆順董事長表示，兆豐銀行歷經105年受美國裁罰事件後，這幾年更加倍努力在公司治理方面進行改善精進，並致力法遵、洗防以及管理面之提升，從全新的組織改造、持續建構法遵體制、強化洗防系統，兆豐改革的決心與承諾非常堅定，努力也逐步獲得成效。

兆豐金則對此分析，本次能在901家上市公司中名列前茅，主因係近年在評鑑的四大類別表現績效顯著，除自2013年起董事選舉採候選人提名制度外，另於2015年訂定董事會績效評估辦法，並公布於網站及公開資訊觀測站，每年對董事會、功能性委員會及全體董事執行自我評量，以提升董事會職能落實公司治理，且金控及各子公司（創投及保代子公司除外）皆自2019年起設置公司治理主管，加強對董事的支援。

此外，兆豐金從2013年即設立企業社會責任委員會，長期致力提升公司治理、客戶承諾、環境保護、員工照護及社會參與作為與各項績效數據，在政府發展綠能科技政策方面，兆豐金旗下兆豐銀亦在2019年取得金管會核准發行綠色金融債券10億元，以實際行動發展綠色計畫及具有實質改善環境效益的綠色金融商品，朝綠能企業方向發展，均為兆豐金投入公司治理的成果。

兆豐金也說明未來努力方向指出，將朝公司治理、風險管理、資安防護及防制洗錢制度四大面向進行優化，並發揮金融產業的經營優勢，結合金融科技打造安全良好的經營環境，並透過獨立董事的專業、多元及獨立性，建立公開、透明的治理制度，提供經營團隊全方位的決策建議，以維持穩定獲利及市場競爭優勢，朝亞洲區域性金融集團目標邁進。

(工商 )