嘉義縣財政稅務局領先全國，將無人機成功導入稅籍查核作業，11日在成果發表會上，財稅局人員示範如何操作無人機。（呂妍庭攝）

嘉義縣財政稅務局領先全國，將無人機成功導入稅籍查核作業，11日在成果發表會上，財稅局人員示範如何操作無人機。（呂妍庭攝）

嘉義縣財政稅務局歷經1年努力，成功開發出無人機查核稅籍和導入房屋稅地段率大數據兩項全國首創的稅務做法，不但降低稽徵人力負擔，兼顧稅賦公平原則，還成功把過去需要半天至1天查核時間，大幅縮短到5分鐘就搞定，省力又省時！

嘉縣財稅局透過產官學合作，成功開發2項全國稅務機關首創做法，分別為「無人空拍機應用於稅籍查核」及「房屋稅地段率導入科學化分析模組」，其中空拍機查核稅籍措施3月分首次發表，就獲得中央高度肯定，各縣市也熱烈回響，甚至已有縣市規畫引進。

嘉縣財稅局長蕭俊明說，為解決長久以來，房屋稅地段率調整無法提供量化說明，以及全面客觀標準的隱憂，財稅局與靜宜大學合作建置地段率導入科學化分析模組，這項模組透過大數據能精準分析房屋所在地的區域商業榮枯、交通狀況和生活機能等因素，提供明確、統一及客觀的評定資訊，作為地段率調整依據，亦是全國首創。

蕭俊明說，以往查核地價和房屋稅籍資料都是靠人工，但往往有地形環境和安全顧慮，如果地主又不配合，查核費時又費力，特別是地段率靠人為判斷常常備受質疑，為提升稅賦客觀性與效率，才會想把無人機和大數據結合進來。

今11日財稅局辦成果發表會，包括財政部財政資訊中心及6都等20縣市80位稅務人員都前來取經，還有稅務人員大讚嘉縣的作法太方便，預期會廣泛應用到其他縣市。

(中時 )