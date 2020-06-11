旺旺集團的日本合作商、岩塚製菓的社長槇春夫11日代表旺旺集團赴日本新潟縣廳及長岡市政府捐贈水神（微酸性次氯酸水）生成機。長岡市長磯田達伸表示，「對長岡市民而言，旺旺集團是個傳說，長岡市的企業和台灣的旺旺集團40多年來一直保持關係至今，對長岡市而言也是值得驕傲的。」「一定好好活用獲贈的這台機器。」

槇社長在捐贈儀式上代讀旺旺集團董事長蔡衍明的信，信中提及，「希望為旺旺集團的長期事業夥伴，岩塚製菓公司所在地居民們的防疫提供幫助，決定捐贈本集團製造的微酸性次氯酸水生成機。本機器生成的微酸性次氯酸水能用在食品、容器、環境等的消毒，在2002年6月被日本厚生勞動省認定為食品添加物殺菌料，希望市民各位能安心使用。」

新潟縣由福祉保健部長松本晴樹代表接受，醫務藥事課長阿部健博表示，「今後會將生成機用在醫療福祉設施，拿（製成的微酸性次氯酸水）來消毒桌椅、門把等。」

旺旺集團的日本合作商、岩塚製菓的社長槇春夫(左)11日代表旺旺集團赴日本新潟縣廳捐贈微酸性次氯酸水生成機，由福祉保健部長松本晴樹(中)代表接受。右為岩塚製菓常務董事阿部雅榮。(黃菁菁攝)

長岡市長磯田則盛讚台灣的防疫成功，可謂世界第一。當他提及越南防疫也很成功時，槇社長特別介紹，旺旺在越南的工廠即將完工，未來也可以交流。

磯田表示，「長岡市也要打造現代新時代，台灣有很多先進的企業，希望能與長岡市的企業多交流合作。聽說旺旺集團的某處還有岩塚製菓創始人槇計作的銅像，台灣的企業如此感恩，真的很棒！比起國與國的交流，我覺得這樣的民間交流更加重要。」

至於微酸性次氯酸水生成機的活用法，磯田表示，「今後想用在學校，消毒各種物品，例如，長岡市約90所中小學快要舉辦運動會了，我們想用在運動會的會場，體育館、廁所的消毒等，想活用在小孩活動的空間。」

旺旺集團的日本合作商、岩塚製菓的社長槇春夫(中)11日代表旺旺集團赴日本新潟縣長岡市政府捐贈微酸性次氯酸水生成機，由長岡市長磯田達仲（右）代表接受。(由岩塚製菓提供)

長岡市環境部部長若月和浩表示，「今後將活用在市政府的設施，例如，體育館、公民館、社區中心，或長岡市廳大樓的消毒等。我們過去也從別的地方買這樣的消毒液等，這次能獲贈這台機器，我們就可以自己生成消毒液，臨機應變地活用，真的很感謝。」

磯田市長還提及，原本台灣和新潟的航線已有廉價航空準備飛航，結果因遇到新冠肺炎疫情而取消，希望能早日與台灣恢復飛航、交流。

(中時電子報)