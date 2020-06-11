旺旺集團的日本合作商、岩塚製菓的社長槇春夫11日代表旺旺集團赴日本新潟縣廳及長岡市政府捐贈水神（微酸性次氯酸水）生成機。長岡市長磯田達伸表示，「對長岡市民而言，旺旺集團是個傳說，長岡市的企業和台灣的旺旺集團40多年來一直保持關係至今，對長岡市而言也是值得驕傲的。」「一定好好活用獲贈的這台機器。」
槇社長在捐贈儀式上代讀旺旺集團董事長蔡衍明的信，信中提及，「希望為旺旺集團的長期事業夥伴，岩塚製菓公司所在地居民們的防疫提供幫助，決定捐贈本集團製造的微酸性次氯酸水生成機。本機器生成的微酸性次氯酸水能用在食品、容器、環境等的消毒，在2002年6月被日本厚生勞動省認定為食品添加物殺菌料，希望市民各位能安心使用。」
新潟縣由福祉保健部長松本晴樹代表接受，醫務藥事課長阿部健博表示，「今後會將生成機用在醫療福祉設施，拿（製成的微酸性次氯酸水）來消毒桌椅、門把等。」
長岡市長磯田則盛讚台灣的防疫成功，可謂世界第一。當他提及越南防疫也很成功時，槇社長特別介紹，旺旺在越南的工廠即將完工，未來也可以交流。
磯田表示，「長岡市也要打造現代新時代，台灣有很多先進的企業，希望能與長岡市的企業多交流合作。聽說旺旺集團的某處還有岩塚製菓創始人槇計作的銅像，台灣的企業如此感恩，真的很棒！比起國與國的交流，我覺得這樣的民間交流更加重要。」
至於微酸性次氯酸水生成機的活用法，磯田表示，「今後想用在學校，消毒各種物品，例如，長岡市約90所中小學快要舉辦運動會了，我們想用在運動會的會場，體育館、廁所的消毒等，想活用在小孩活動的空間。」
長岡市環境部部長若月和浩表示，「今後將活用在市政府的設施，例如，體育館、公民館、社區中心，或長岡市廳大樓的消毒等。我們過去也從別的地方買這樣的消毒液等，這次能獲贈這台機器，我們就可以自己生成消毒液，臨機應變地活用，真的很感謝。」
磯田市長還提及，原本台灣和新潟的航線已有廉價航空準備飛航，結果因遇到新冠肺炎疫情而取消，希望能早日與台灣恢復飛航、交流。
(中時電子報)
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