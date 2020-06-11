最近連續發生新店隨機殺人案、錢櫃KTV大火案，還有嘉義殺警案等重大犯罪被害事件，都需要縝密的後續關懷，犯罪被害人保護協會與檢察機關已建立密切的橫向資源聯繫關係，共同建立「重大被害案件同理心即時關懷機制」，快速獲得案件資訊，即時關懷被害人。

犯保協會表示，在地檢署發揮「同理心」主動提供資訊協助，犯保協會與檢察署即時迅速地提供被害人關懷，彰顯政府對於犯罪被害事件的重視，也在傾聽被害人家屬的訴求中，更能瞭解家屬的需要，給家屬協助與支持，也能在相關服務及政策規劃推動上，更能貼近被害人的需要。

犯保協會指出，今年3月13日新店發生隨機殺人案，犯保協會台北分會在案發當日就接獲通報並前往關懷家屬；同月25日，台灣高檢署檢察長兼犯保協會董事長邢泰釗親自與執行長曾俊哲及工作人員及志工親自前往關懷，在聽取家屬的訴求與困境後，邢泰釗也立即指示犯保同仁規劃「出庭前」、「出庭中」及「出庭後」的服務措施，來強化犯保協會現行的「一路相伴－法律協助計畫」。

今年4月26日台北錢櫃KTV發生大火，造成6名被害人死亡，犯保協會台北分會在案發當日就立即召集工作人員及志工，分組前往醫院慰問被害人家屬；5月1日，台北地檢署檢察長兼犯保協會台北分會榮譽主委周章欽，也與主任委員廖益謙及志工前往致贈家屬慰問金，並聽取家屬的訴求與困境。

去年發生的嘉義台鐵殺警案，在今年4月30日一審宣判無罪，犯保協會嘉義分會獲知後，擔心家屬情緒，立即由主任委員林木釧與工作人員及志工前往關懷，並主動聘任律師全力協助家屬；而被害人父親不幸在本月4日因病過世，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊也代表嘉義地檢署檢察長繆卓然前往靈堂上香，致贈2萬元慰問金，更允諾為家屬爭取上訴。

犯保協會指出，2019年度各地檢署遇犯罪被害死亡、重傷或性侵害案件轉介犯保協會案件共計1623件，提供犯罪被害人權益手冊給家屬共計3409件，犯保協會透過地檢署通知或徵詢地檢署同意後，在死者遺體相驗時進行關懷有198件，地檢署於起訴後，提供被害人或其家屬訴訟權益告知單張共有3129件，以上統計資訊都顯示犯保協會與檢察署的資訊雙向連繫，讓被害人獲得多重保障，彰顯檢察機關柔性司法的精神，而犯保協會也會在取得資訊後，主動積極關懷，協助被害人解決困境、撫平傷痛及重建生活。

(中時 )