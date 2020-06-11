美國《紐約時報》一篇以《美國人工智慧（AI）的秘密武器：中國人才》的報導指出，美國總統川普正限制中國大陸接觸美國先進研究，此舉在頂尖AI領域引發眾多企業和科學家擔憂，因為美國的大量突破性進展都來自大陸人的大腦。

美國保爾森研究所旗下智庫MacroPolo的新研究估計，享有盛譽的AI大會（神經信息處理系統進展大會）去年推廣的論文中，受過中國教育的研究者貢獻近1/3，比例超過任何其他國家。但其中大多數人居住在美國並為美國企業和高校工作。

研究顯示，大陸人才正幫助美國主導AI這個極具戰略意義的領域。如今他們擔心這種學生和專用人才流動行將結束。「犧牲國際學生無異於殺死下金蛋的鵝」，近來從約翰霍普金斯大學畢業的中國工程師麗莎·李說，「這終將摧毀美國的未來競爭力。」中國正大力吸引AI人才為本土企業和機構工作。美國警惕地注意到中國的科技雄心，但上述研究聯合作者希恩認為，廣泛阻截大陸人才的行為將破壞美國在AI領域的領先地位，「這些是頂尖的中國人才，他們選擇為美國研究實驗室工作、教美國學生並幫助打造美企。若美國不再歡迎他們，北京將張開雙臂。」

去年大會發表的論文樣本中，超過一半論文作者來自美國——儘管許多頂尖AI研究人員是在中國開啟學術生涯的，但如今已不在中國。研究隨機分析了671名作者的教育背景，發現其中近30%的人是在中國大陸讀的本科學位，比例高於任何其他國家。擁有最多論文作者的是谷歌、史丹福大學、卡內基·梅隆大學、麻省理工和微軟研究院，中國大陸僅有清華和北大躋身前25名。

多項研究顯示，赴美學習AI的大陸人很可能留在美國。但一些機構表示美中緊張局勢已開始影響人才流動。西雅圖艾倫人工智能研究所長艾奇奧尼說，美國「政府的所作所為令我恐懼」。該研究所正目睹來自大陸研究人員的申請大幅減少。對許多中國人才來說，去留決定更多取決於個人而非政治因素。

(中時 )