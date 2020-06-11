高雄市長韓國瑜今（11）日在鳳山行政中心舉辦「真愛高雄 珍重再見」草地音樂會，副市長李四川上台時，透露自己日前回母校，學長要說「你把路鋪得太平，所以跑太快，你跳級了，提前畢業」，他也開玩笑說，轉達太太的心情「一定要感謝90幾萬高雄市民，還給她一個先生，你們不要，她要」。

李四川提到，這500多天以來，自己最虧欠的是家人，市長罷免投票通過後，太太告訴他「一定要感謝九十幾萬高雄市民，還給他一個先生」、「對不起我的先生不能在高雄市為你們服務了」。

李四川也透露，投票後，本來心情並沒有太大悲傷，當時拎著皮箱回新北，未料9點多落淚，不是因為團隊被罷免，而是因為許議長對高雄無私奉獻，而落下眼淚。

李四川也談到，前些日子回母校岡山農工，校長補頒之前原本就要頒發的傑出校友，他感傷告訴校長「也許過了幾天就會被罷免」。他也跟校長說，「我不是不認真，不是成績不好，是因為你們栽培我要認真工作，結果被高雄鄉親開除」。

他透露，那時有位學長告訴他「你把路鋪得太平，所以跑太快，你跳級了，提前畢業」，他再次說，韓團隊沒有對不起高雄市民，重要的是，待過的地方留下什麼，「往後的路，一定要照川伯標準」、「下雨天不准兩天不退水，這也是我的標準，對不對？」韓市長跟團對這1年5個月沒有白來，絕對留下好政績。

(中時 )