美國聯準會（Fed）召開利率決策會議，強調疫情帶給美國與全球巨大的影響，造成經濟活動大幅停擺與失業人數顯著增加，預計2020年經濟下滑6.5％，2021年回升5％，2022年成長3.5％。

玉山投顧表示，由於科技股財報較佳，且具利多題材，加上利率維持不變，有助於科技股持續走高，但利率維持不變卻不利於銀行類股表現，因此三大指數在會後出現漲跌分歧的情況。

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