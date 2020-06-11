全台擁3,800公頃土地地王的台灣農林（2913）11日進行股東會，也是三陽董事長吳清源入主擔任董事長後首場股東會；在三方和諧共治前提下，吳清源對今年營運強調三大重點，包括持續擴大茶葉本業，活化現有土地資產透過變更開發產創園區或工業園區，採「只租不售」，以及山坡地繼續拓展休閒與農業產業。

農林2019年營收4.92億元，年增15.07％，由於部分用以出租用投資性不動產提列減損損失，稅後虧1.45億元，每股虧0.18元，股東會確認不分派股利。而今年受到疫情衝擊，對農林一喜一憂，喜的是休閒事業人潮與銷售增長，而憂的是因多數手搖飲業者因疫情銷量減而使得對茶葉原料需求也減少，從5月營收2,462.5萬元，月增14.42％，年增9.03％可以看出島內休閒事業人潮與銷售相對推升不少，累計1～5月營收1.13億元，年減7.97％。

而因疫情衝擊，原定屏東老埤農場在智能機械製茶端的建置相對時程延遲，預計延至8月才會完成建置，使得今年預期茶葉產能恐怕因需求頓減而未能如期達到老埤農場損益兩平，但可以確定的是2024年產能滿載約3,000噸的時程可望提前達標，主要是茶葉採收期已縮短至一年半，以今年首季所有茶樹種植完成，估計明年起機械製茶產能可逐年增溫。

農林旗下近3,800公頃土地目前已開發地目朝「產創園區」或工業園區等開發目標為核心，包括目前所有的三義、銅鑼等區域開發案，均朝向「只租不售」邁進，至於台北車站的前大亞百貨所屬資產，仍以招租為前提，在活化出租後，長期目標仍是出售為先。

(工商 )