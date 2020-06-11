石油輸出國家組織（OPEC）及其盟國同意，把原本在5月與6月實施的石油減產協議延長至7月底，以持續平衡全球原油市場，而這項協議已經完成。

元富期貨分析，輕原油期貨價格守在短中期均線之上，且均線持續走升，波段沿著五日線緩步攻高。在價格帶量跌破短期均線前，整體多方格局不變，短線建議以中性偏多看待。

(工商 )