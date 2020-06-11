交通部公路總局11日宣布，從本月20日起蘇花改「蘇澳至東澳」等部分路段最高速限將從現行的時速60公里提升至70公里，但蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量到這個路段可通行各車種，因此全段仍維持每小時50公里的行車速限，讓所有路段的速限調整除了讓民眾行駛更順暢，同時也保障所有用路人的行車安全。

蘇花改在今年1月6日全線通車，道路的規畫及沿途美景，頗受大眾好評，但時速60公里的上限規定，則讓許多用路人覺得太過嚴格，車輛行駛感覺不順場，同時也容易造成交通壅塞。

公路總局11日表示，經過今年清明連假蘇花改「南澳～和平」路段試辦提高速限至時速70公里以及最低速限每小時50公里，試辦成效頗為良好，再經公路總局後續檢討，以及檢視公路的幾何線形、行車安全間距、照明系統與緊急應變等項目後，正式拍版調整蘇花改部分路段的行車速限規定。

公路總局表示，此次蘇花改調整速限從原時速60公里調高至70公里，同時設定最低速限50公里的路段包括「蘇澳～東澳段」、「南澳～和平段」、「和中～大清水段」；而蘇花改兩側端點行車速限因考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於時速50至60公里，請用路人行經蘇花改路段時，依標誌標線行駛。

另外，蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，因考量這個路段可通行各車種，因此全段仍維持時速50公里的速限規定，以保障各用路人行車安全。

(中時 )