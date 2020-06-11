申請紓困被駁回，理由是因為月收入260萬元？一位女網友在臉書社團抱怨，開小吃店的父親申請1萬元紓困金，卻沒有通過，但駁回理由卻讓女網友不滿，表示「月收入260萬元還需要申請紓困嗎」、「就真的沒這麼多」，對此鎮公所解釋，應是存款加月收。

女網友在臉書社團「竹山朋友聊天室」吐苦水，收到鎮公所公文上寫道「查台瑞收入每月收入260萬0,735元整，已逾每人最低生活費2倍為2萬4,776元」，不符合申請規定，因此被駁回，網友看到公文，反虧原PO「一年就可以退休」，但女網友反駁沒賺這麼多。

竹山鎮公所表示，資料是由中央財稅系統計算，申請紓困當事人書面資料不全，因此調查稅務資料後，再依系統文字發公文，其實就是收入加上存款所計算出來，並不代表申請人的月收入，後續會再與申請者聯繫。

不少網友透露也有相同經驗，像是退休後、或是兼差開小吃店，其實都受到新冠肺炎影響，但礙於戶頭總存款過高，無法申請紓困補助金。

(中時電子報)