高雄市長韓國瑜的罷免案，6月6日已經完成投票，但針對網民製成影片指稱「投開票所管理員，已經私下拿了一疊同意票」及「增加50多萬年輕人，遷戶口到高雄市投罷免票」，中選會表示，此類的假訊息，仍然不斷被捏造造謠，既破壞台灣民主發展、製造民眾對立氛圍，更是在打擊盡心盡力依法辦理選務的全體工作同仁。

中選會指出，近年歷次選舉都有類似的造謠影音，且疑似非本國口音外，更有諸多造謠常客，也請民眾辨識這些深具惡、假、害的不實選務訊息，切勿聽信及轉傳，中選會也強調對於這類的假訊息也一定會移送法辦。

中選會宣稱，實際上，此次罷免投票作業一切依法辦理，主任管理員及主任監察員宣布及確認的領票人數，也都與投票權人名冊相符，而且現場還有罷免案正反雙方推派的監察員見證。同時，罷免票從印製、運送、分發、保管都是依法辦理，並由警察機關全程護送，在點算罷免票時也全程錄影，過程完全公開透明。

中選會提醒民眾若藉由網路群組、社群媒體等造謠選務假訊息，只要舉發，就一定移送法辦，以近期而言，即已有位投開票所之李姓管理員，以開玩笑的圖檔捏造選務假訊息，經高雄市政府警察局刑事警察訊問後，確定已依刑法及公職人員選舉罷免法等移送法辦。

另外中選會也指出，這次高雄市長罷免案20歲到29歲投票權人數為35萬7,913人，起比年初的總統大選選舉人數35萬9,926人，反而減少2013人，人數不增反減；且從107年以來的幾次選舉，高雄市投票人總數沒有明顯變動，因此「增加50萬年輕人遷到高雄」或「高雄市選民在防疫期間增加70萬人」等，都是明顯錯誤百出的假訊息，虛構內容既與實際情況與選務資料不符，也嚴重損傷選務機關的信譽，均意圖影響選務公正性外，都在傷害台灣民主並試圖製造民眾對立的氛圍，請民眾勿再聽信及轉傳。

最後，中選會及主辦此次選務的高雄市選委會也都提醒民眾，捏造及散布、傳遞假訊息者，是要負起法律責任的，輕則觸犯社會秩序維護法予以裁處，重則觸犯刑法及公職人員選舉罷免法則應負起刑事責任，且對於選務假訊息，並非只有中選會及高雄市選委會等選務機關會移送檢警司法機關法辦而已，民眾也可以舉發，若是犯罪行為者，人人亦可依法告發，請民眾切勿以身試法。

(中時 )