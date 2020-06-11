文化部為振興藝文產業，推動藝文消費專用振興券「藝Fun券」，共計發放200萬份，民眾須透過App領取，一人一機600元。表演藝術聯盟理事長、故事工廠執行長林佳鋒表示，採用數位電子方式領取，可說是非常聰明、可取的做法，政府有望透過藝Fun券，蒐羅全台藝文地圖。

林佳鋒表示，若是以紙本券發放，難以全然掌握民眾消費流動。透過IT資訊整合，業者能得到消費數據，日後也可作為推動民眾消費方案的研究資源。且大多數藝文業者也應會主動申請加入適用店家名單中，文化部更能藉此建構藝文地圖。

林佳鋒表示，從文建會到文化部，多年間應無法有如此機會，能趁機一次掌握藝文消費數據與經營者盤點，藝Fun券會成為一項指標。且現在便向外界公告也是對的策略，「提早公告能讓民眾更及早規劃消費與準備，本就大力支持藝文產業的民眾也可以規劃與振興三倍券一起使用，希望大家能一起與親朋好友使用藝Fun券，回到劇場來支持表演藝術工作者。」

(中時 )