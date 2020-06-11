文化部將推出600元藝文消費專用振興券「藝Fun券」，預估可結合振興三倍券，帶動200億藝文商機。對此，紙風車劇團創辦人李永豐認為，藝Fun券是非常好的措施，除能彌補藝文業者在疫情間造成的損失，還能補足貧富差距問題，讓苦無預算的家長帶孩子來看戲。

李永豐表示，紙風車票房在15年前全台灣可以賣5萬張，現在全台灣大概只可以賣1萬5千張，「兒童劇場票房一直掉，我們現在雖然還是台灣票房最好的，但從多年票房變化來看，它是一個貧富差距問題。藝Fun券除疫情外，也可以補足這個問題。」

李永豐認為，若單單只有振興三倍券，對藝文消費幫助不大，「振興三倍券用在夜市都用不完了，藝文哪有分到，所以我們非常支持藝Fun券，能支持各個文化產業的人。台灣孩子更有機會踏入劇場、電影院、書店，對所有劇團或兒童劇團來講，甚至會有起死回生的機會，我覺得這是非常好的。」

李永豐也呼籲所有家長，趕快去下載藝Fun券App，讓大家有機會帶孩子看戲。

另外，因日前紙風車劇團存放道具布景的工作室碰上大火，文化部部長李永得今(11)日也在記者會上，表示會盡全力協助紙風車劇團日後申請的急難補助，「紙風車是國家重要文化資產，他們在台灣的文化累積已經成為指標性風景。但他們也有自己的堅持，希望自己先靠自己的力量站起來，我們會依據他們的申請盡全力協助。」

(中時 )