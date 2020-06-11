文化部推行600元的藝文消費專用振興券「藝Fun券」，7月22日開跑。《用九柑仔店》漫畫家阮光民表示，期待藝Fun券能帶動藝文消費，也歡迎民眾可以到位於台北後火車站附近的台灣漫畫基地，多看看台灣漫畫，讓藝Fun券成為民眾認識台漫的契機。
阮光民表示，疫情期間漫畫家仍照常在家工作，但對出版社而言，便造成一些影響，尤其沒了見面會、簽書會，更難賣書。若只有振興三倍券，大眾也可能先拿去買衛生紙，不是買書。藝Fun券能在短期內迅速活絡藝文市場，更可能藉此建構大眾藝文消費習慣，「限定電子的使用方式也比較環保、方便一些。」
阮光民笑說，目前計畫自己拿到藝Fun券後，要看看市面上有誰出了新書，拿藝Fun券購買，他也推薦大眾可以趁機多認識台灣漫畫家，閱讀原創作品。
從事漫畫創作超過20年的阮光民，人稱「光爸」，曾以《用九柑仔店》成為金漫獎年度漫畫獎及青年漫畫獎雙料得主，作品《用九柑仔店》、《東華春理髮廳》均曾改編為電視連續劇，日前與漫畫家小莊共同推出漫畫版《天橋上的魔術師》，現於網路連載漫畫《九天少年》。
(中時 )
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