黃男全身是血一度倒臥警衛室，警衛忙著清洗血跡。（曹婷婷攝）

台南市永康區南臺科大昨晚驚傳學弟在校園停車場砍殺學長的殺人未遂案，游姓嫌犯持刀追砍黃姓學長後，自己打電話報警，初步了解，游嫌3月間曾被該學長毆打，憤而提告傷害，女友近日與其分手，游嫌懷疑女友提分手肇因學長慫恿，新仇加舊恨，氣得持刀教訓學長，釀下這起校園凶案，游嫌訊後依殺人未遂罪嫌送辦

游嫌昨晚當場自己報警，隨後被帶回警局偵訊，但因精神狀態不穩，今天下午才在律師陪同下警訊。據了解，游嫌3月時在市區某夜店遭黃姓學長毆打，當時即提告黃男傷害罪，游嫌同校女友跟黃男女友同宿舍，近來，游與女友鬧分手，懷疑是受黃男慫恿，昨晚遇到黃男，竟氣得先拿安全帽毆打黃男，接著又回宿舍持開山刀追砍。

南臺科大今天也針對該起事件發表相關說明，指學務處與導師在案發後即到醫院關懷黃姓傷者，游嫌則由系主任陪同到派出所，並澄清游、黃二人「早有嫌隙」，應非外傳感情糾紛」，後續尊重司法調查，也已啟動校內輔導機制，避免影響其他學生情緒。

(中時 )