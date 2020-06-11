嘉義縣政府在縣議會提出組織改造案，規畫增設「勞工暨青年發展處」，引起議員間正反兩極意見，嘉義縣總工會理事長鄭介維說，嘉縣勞工人數超過全縣總人口半數以上，但縣府多年來一直未設立服務勞工的專責局處，導致在地勞工權益長期受忽略，嘉義縣各工會期待縣議會能支持設置勞青處，預計16日赴縣議會陳情。

鄭介維指出，嘉縣目前總人口約50餘萬，勞動力人數超過20多萬人，依相關規定早應成立勞工專責服務局處，惟縣府長期以來，僅在社會處下設置兩個勞工科，編列不到10名公務員來處理全縣勞工業務，導致許多勞工福利長期遭漠視，影響本縣勞工權益甚鉅。

鄭介維說，全國勞工人數達20萬仍未成立勞工專責局處的縣市只剩嘉義縣、南投縣，考量行政院已通過水上南靖與中埔公館、民雄航太等重大開發案，將來嘉縣勞工人數勢必大幅增加，所以成立勞青處有其迫切性和必要性，嘉縣各工會期盼各界能全力支持縣府成立勞青處，今各工會代表決議通過，將在16日到縣議會陳情，呼籲議員們讓設置勞青處提案能順利通過。

(中時 )