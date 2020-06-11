英國政府今日發表最新一份《香港問題半年報告書》，紀錄自去年7月至12月期間。英國外交部長藍韜文在序言中提到，港區國安法的立法決定將會破壞一國兩制的框架，與中英聯合聲明下陸方責任相互牴觸，故英方表達深切關注。

藍韜文稱，若大陸人大堅持立法，英國國會將不排除針對BNO護照的簽證規定進行修改，將容許BNO持港人在英國生活、讀書和工作等活動延長至12個月，並可申請延期。

該報告還呼籲，外界應進行獨立調查，讓衝突達至對話與和解。另外香港也應自行想辦法解決騷亂和背後的原因，而不是由陸方介入，直言立法決定將引起更多的示威，北京仍有時間應對有關立法再做通盤考量。

《香港問題半年報告書》是自香港1997年回歸以來，英國政府每半年向國會提交關於《中英聯合聲明》在香港的實行情況的報告。第一份報告發表於1997年7月。在2018年的報告書，曾提及香港「高度自治」的地位正在被削弱。

(中時 )