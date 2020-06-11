高爾夫PGA美巡賽在美東時間周四上午就要迎接新冠肺炎疫情之後第一場比賽，PGA官方為了防疫訂出不少新規定，不過大家都還不太適應，因此在執行上還是有些難度，好消息是487位選手、桿弟及工作人員的病毒檢測都是陰性，可以安心比賽。

PGA復賽在即，不過新冠肺炎病毒仍是很大的威脅，為了保護所有人員安全，官方早早就寄了防疫備忘錄請大家遵守，美國ESPN報導指出，大家似乎還不習慣「防疫新生活」，練習日期間一些新規則並未嚴格遵守，例如球員與桿弟交換球桿時沒有消毒，還有洞口的旗桿和沙坑的草耙使用過後也未擦拭，社交距離似乎也比較像是指導方針。

世界球王麥克羅伊（Rory Mcllroy）表示：「畢竟大家都累積了老習慣，所以很容易回到過去的作法，假如大家在轉播時看到一些覺得疫情之後不太適當的動作，還希望大家給球員和桿弟一些時間去調整，畢竟我們同時也要去試著以新的習慣面對比賽。」

(中時 )