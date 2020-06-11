在OPEC及其盟友開始消滅全球供應過剩一個多月後，美國石油庫存卻仍繼續攀升至新高，這一幕再度令不少油市多頭感到憂心。

不斷增加的庫存突顯了石油輸出國組織(OPEC)及其盟國在平衡市場方面所面臨的困難。在與新冠疫情相關的廣泛封鎖措施之後，需求正在緩慢而不均衡地恢復。隨著美國勘探商由於經濟低迷而開始關閉油井，美國庫存5月份下降，然而僅僅幾周後，油價上漲正促使一些生產商重新打開閥門。

根據美國能源信息管理局(EIA)的數據，上周美國原油庫存升至5.381億桶，為1982年有關數據以來的最高水平。這一上升之際，美國的石油日產量自從3月中旬以來至少下降了200萬桶。

其中墨西哥灣沿岸庫存增加最多，同樣創下最高紀錄，主要受原油進口增加推動。石油淨進口量為8月以來最高。在美國，越來越多的過剩石油被送往戰略石油儲備，該儲備上周增加了220萬桶，升至2018年11月以來的最高水平。

除了EIA數據外，美國石油協會(API)本周公佈的數據也顯示，截至6月5日當周，API原油庫存意外大增842萬桶至5.394億桶，預期減少145萬桶；精煉油庫存增加427.1萬桶，高於此前290萬桶的預期；美國上周原油進口增加160萬桶/日。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen指出：「石油庫存增加了很多。生產的恢復和新冠病例的上升讓交易員和市場感到恐慌。」

摩根士丹利表示，油價此前上漲過快，而全球石油需求可能不會在2021年底之前就回到疫情前的水平。供應問題或許會捲土重來，隨著價格上漲，美國頁岩油將重啟生產；此外，當OPEC和盟國開始減少減產幅度時，石油產量將急劇增加。

事實上，近期包括高盛在內的不少投行，正擔心油價可能面臨回調風險。高盛(Goldman Sachs)大宗商品研究領導的研究小組週二Jeffrey Currie分析師在報告中寫道：「現在布蘭特原油在40美元/桶以上，供應將鼓勵回報，但我們預計未來油價下行風險大大增加，可能存在15%-20%的修正回調空間。」

在高盛給出的看空理由中，首當其中的一條就是原油庫存依然過剩，據估計的庫存仍有10億桶，這是由於對冠狀病毒的擔憂導致全球經濟活動和旅行基本上處於停滯狀態。

新加坡華僑銀行(OCBC)經濟學家Howie Lee近期表示，歐佩克＋減產計劃僅將延期一個月。美油和布油都需要更強勁的利好因素，才能將油價推回3月6日之前的水平。

(中時電子報)