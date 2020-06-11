TVBS 《女力報到最佳拍檔》中的梁瀚名與楊雅筑戀情穩定，並邁入同居試婚階段，近期楊雅筑飾演的「淑靜」月事推遲，肚皮疑似有喜，梁瀚名發現後欣喜不已。被問現實中若發生同樣狀況？梁瀚名霸氣說：「只要認定彼此，這是沒有問題的！」特別喜歡小孩的他表示，自己可以接受提前當爸，未來期待能生一男一女，「最好是哥哥可以照顧妹妹，但不知道以後自己有小孩，會還是覺得他們可愛，或變小惡魔」。

兩人演起同居戲碼怡然自得，不過梁瀚名透露先前其實沒有相關經驗，他說：「我沒有和女友同居過，可能因為『雙魚座』都會想要有一些私人空間，保持一點神秘感，感覺更能為兩人感情加分。」他也透露無論戲裡戲外，認真相處過後再成婚是必經過程，「我覺得要交往2、3年左右，才比較能夠了解一個人」。

劇中楊雅筑月事推遲長達兩周，私底下驗孕被梁瀚名發現，他貼心陪伴女方去看婦產科，原來現實中梁瀚名也做過類似的貼心之舉，「女生難免婦科會不舒服，尤其有時候好朋友來更不舒服，只要時間允許都會陪的。」此外，他還會幫買衛生棉、主動開飲料瓶蓋，或是搭車時讓另一半坐在容易下車的位置，無論何時都展現暖男本色。

(中時 )