關詩敏日前拍新歌〈別弄花我的妝〉MV，導演要求擺出「很仙」的姿勢，她自嘲拍攝時「靈肉快分開」，臉上很飄逸、內心苦哈哈；此外，為了營造猶如仙境的感覺，現場不斷燒煙「像在烤肉」，關詩敏笑說：「劇組燒的煙很薰，感覺我變成狐仙。」

〈別弄花我的妝〉邀請Karencici聯名創作並對唱，雙方經友人牽線合作，意外發現兩人曾在美國參加選秀比賽時同場競技，且雙雙進入25強，這回重逢，Karencici力讚關詩敏是「One take關」唱功無敵，「不用一遍遍重來，也不用修音和後製」。

不僅一起創作新曲，Karencici更合拍MV力挺，關詩敏在MV裡開吉普車載著Karenncici暴走，不善開車的她，臨陣磨槍苦背「左邊是煞車、右邊是油門」，嚇得Karencici事後爆料：「有點恐佈。」小關則說：「不要這樣，我努力了，還會倒車耶。」

關詩敏（左）與Karencici對唱新歌。（亞神音樂提供）

關詩敏的MV造型仙氣十足。（亞神音樂提供）

關詩敏的MV造型仙氣十足。（亞神音樂提供）

(中時 )