罷韓投票上週高票過關，高雄市長韓國瑜將於明（12日）遭解職，因此市府今日也在鳳山辦公室前舉辦道別音樂會，吸引約2萬名韓粉到場相挺。音樂會尾聲，韓國瑜和市府團隊一起上台並發表談話，強調「目前我不會接受任何邀請、職務、組織，以及任何形式的活動」，並以「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」表達他此刻的心境，讓支持者深感不捨。

韓國瑜今日下午出席道別白衣趴，最後帶著市府團隊來到台上，除了一一點名表達感謝之意，接著也向支持者宣布「目前我不會接受任何邀請、職務、組織，以及任何形式的活動，請容許在這風雨如晦的時刻，念天地之悠悠獨愴然而涕下」，同時感謝市民每一雙手的託付與期待，他一定會謹記在心。

台下支持者不捨痛哭。（圖／宋岱融攝影）

韓國瑜強調，雖然他對離開高雄有萬般不捨，但心中非常坦蕩，因為自己深知市府團隊是為何種願景打拚，也知道自己是為何而戰；他也引用清末愛國文學家譚嗣同的名言「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」形容此刻心境，讓在場支持者忍不住紅了雙眼。

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(中時電子報)