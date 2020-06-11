民眾搶著索取罷捷連署書。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（11）日舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會湧入上萬支持者響應，罷免高雄市議員黃捷的主辦單位也特地到場發放3000份「罷捷」連署書，民眾蜂擁而至搶光光，大喊「要讓黃捷下台！」

罷捷主辦單位指出，今天動員5人到場發放「罷捷」連署書，約中午的時候到場，最後3000份發光光，不夠發還想再追加。有民眾說，黃捷沒有專心問政，只會蹭韓，實在看不下去，一定要罷掉她。也有民眾在旁附和說，還要一起罷掉高市議員陳致中跟立委陳柏惟。

(中時 )