韓辦告別音樂會 罷捷連署書3千份搶光光 19:272020/06/11 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 罷捷3千連署書搶光光。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾搶著索取罷捷連署書。（柯宗緯攝） 高雄市長韓國瑜今（11）日舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會湧入上萬支持者響應，罷免高雄市議員黃捷的主辦單位也特地到場發放3000份「罷捷」連署書，民眾蜂擁而至搶光光，大喊「要讓黃捷下台！」 罷捷主辦單位指出，今天動員5人到場發放「罷捷」連署書，約中午的時候到場，最後3000份發光光，不夠發還想再追加。有民眾說，黃捷沒有專心問政，只會蹭韓，實在看不下去，一定要罷掉她。也有民眾在旁附和說，還要一起罷掉高市議員陳致中跟立委陳柏惟。 (中時 ) #罷捷連署書 #韓國瑜 #黃捷 #高雄市 #鳳山行政中心 #陳致中 #陳柏惟 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 韓國瑜最後「穿雲箭」空拍影片曝光 網一看驚呆 - 政治 韓國瑜勸退凱道造勢？有網驚喊：他才是對的！ - 政治 黃捷罷免會過？美分析團隊曝內部民調發現... - 政治 為何突轉彎不上凱道？杏仁哥終吐真實原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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