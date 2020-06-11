往年都在關廟總公司召開股東大會的大亞電線電纜(1609)，今年首度移師至距離車程不到五分鐘，假關廟山西宮大型會議室，舉行109年股東常會，股東們座椅也採安全距離；主席大亞董事長沈尚弘坦言，整體營運確實受到武漢疫情影響，但今年全年度的營運，預估為＂審慎樂觀＂。

沈尚弘指出，武漢疫情來勢洶洶，該公司第一季的表現，可謂是”差強人意”，在本業方面，有採取”避險工具”，在綠能方面，也頗有斬獲，預估今年全年度的營運表現，仍是＂審慎樂觀＂。

至於有股東提出，為何去年獲利60％未分派給股東們，沈尚弘指出，現金必須有適當的準備作為機具等生產設備的淘汰所需，再加上，轉投資的太陽能等新事業投資，往往所需資金十分龐大，以旗下的心忠投資約40億元，公司必須自備20％投資額，即一筆8億元的現金。

另有股東提出，大陸廠投資至今虧損7億元，公司是否有信心可賺回？沈尚弘坦言，依目前本業的經營現況，確實難度很高，但其長安工廠與昆山工廠的所在地的城市發展來看，兩工廠土地資產的潛在利益，不但足以彌補營業虧損，應該還有獲利空間。

大亞設立至今年已長達65年，向來最重視穩健經營，今年雖然受到武漢疫情重創全球股市，該公司對未來經營十分有信心，所以實施庫藏股，預定買回股份總數為10,000,000股。然自109年3月17日起至109年5月15日止，總計已買回5,500,000股，已買回股份總金額 為54,141,308元，平均每股買回價格為9.84元，累積持有該公司股份數量佔已發行股份總數比率(％)0.92％。買回目的，件為轉讓股份予員工。

(工商 )