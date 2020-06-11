臺灣證券交易所日前公告第六屆（108年度）「公司治理評鑑」結果，京城銀行連續第三年榮獲「公司治理評鑑」前5％榮耀，並受邀至證交所接受表揚。

京城銀表示，自舉辦公司治理評鑑以來，該行已第四度獲得主辦單位肯定！雖然該行屬中型社區型銀行，然而「精進公司治理，打造永續京城」一直是公司的核心理念，透過改善公司制度、強化營運效能、深耕在地企業、關懷偏鄉社區，持續提升員工、股東、企業及社會整體的長期價值。

近幾年，京城銀行已將公司治理與企業社會責任事宜提升至董事會下層級負責擘畫督導，是少數有此功能性委員會的上市櫃公司，彰顯京城銀行董事會及經營團隊對企業永續的重視，也更能落實CSR的策略發展。

展望未來，京城銀行除了將持續精進公司治理效能，亦將積極完善風險管理、資訊透明度揭露及智慧財產管理，秉持誠信穩健的原則，打造與時俱進的企業文化。

(工商 )