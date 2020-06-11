全球最大的投資公司之一，暨美國領先的財富管理公司紐約梅隆投資管理（BNY Mellon Investment Management）宣布，推出紐約梅隆投資人解決方案，為客戶提供委外投資解決方案。

紐約梅隆投資人解決方案以紐約梅隆作為委外投資長（OCIO）和作為全球第四大機構資產經理人的近50年經驗為基礎，協助為機構提供資產配置，經理人選擇和帳戶服務。紐約梅隆首席執行官Todd Gibbons表示，紐約梅隆對於我們的全球客戶而言是值得信賴的管家，能夠扮演投資經理人、財富管理人和資產服務商的角色，並具備獨到的能力來幫助投資人從各個角度實現目標。

Todd Gibbons表示，紐約梅隆投資人解決方案匯集了我們企業整體的堅強實力，透過提供整合式的投資產品來滿足投資人日新月異的需求，而這樣的需求在當前環境中更顯殷切。

紐約梅隆投資管理公司首席執行官Mitchell Harris表示，紐約梅隆投資人解決方案的推出，延伸了我們向客戶提供「兩全其美」的承諾，亦即結合了專家的投資專業能力以及投資合作夥伴的全方位實力。

紐約梅隆投資人解決方案由紐約梅隆執行委員會委員暨紐約梅隆財富管理執行長Catherine Keating負責掌管，她在財富和機構法人資產管理領域擁有超過20年的解決方案領導經驗，解決方案團隊由前紐約梅隆投資管理產品策略和績效管理主管Jamie Lewin領導的近70名投資專業人員組成。

Catherine Keating指出，紐約梅隆擔任委外解決方案供應商已有50年的豐富經驗。在未來的十年中，我們將提供更具深度的專業能力來滿足機構、個人及其顧問對解決方案與日俱增的需求。

(工商 )