今天是高雄市長韓國瑜和市府團隊局處首長的最後上班日，韓陣營今天下午在鳳山市政中心舉辦「真愛高雄、珍重再見」音樂會，韓國瑜致詞時不斷向市府團隊和民眾道謝，講到即將離開待了一年多的市政府，韓國瑜引用清末戊戌六君子中的譚嗣同、在從容就義前留下的經典名句「我自橫刀向天笑、去留肝膽兩崑崙」形容他的心境，講到激動處，他也一度哽咽，在場超過1.8萬名群眾則高喊要他繼續加油。韓國瑜致詞完畢後，在群眾簇擁下上車離開高雄市政府，也創下縣市首長在超過萬人以上民眾簇擁護送下卸任的紀錄。

這場音樂會從下午三時半起展開，高雄今天天氣十分炎熱，但並沒有阻礙韓粉的熱情，許多民眾一大早就到現場搶位子，期間甚至傳出有民眾被曬傷或者熱到中暑，但到了下午四時左右，鳳山市政中心前的草皮就已經完全擠滿人，幾乎沒有空隙，警方則初步估算現場應該至少有1.8萬人。

韓國瑜今天舉辦告別高市府音樂會，韓國瑜也哽咽發表談話，現場近兩萬人不捨韓國瑜將離開市府（圖／宋岱融攝）

韓國瑜在5點27分上台，現場民眾立即高喊「韓國瑜，加油！」「我愛你！」韓及團隊首長手拿白玫瑰，齊聚舞台上，哀悼已故議長許崑源，接著歌手楊蒨時上台演唱「Amazing Grace（奇異恩典）」，獻給許崑源，現場氣氛相當感人。

韓國瑜則在下午5點多，於3位副市長相繼致詞後，發表談話，群眾則高喊「韓市長，加油！」久久不停，韓國瑜不斷回「謝謝、謝謝」。

韓國瑜強調，他很感謝市府團隊、感念許議長，也辛苦大家在場久等，「有些朋友昨晚就來這裡，只為跟我們說再見，非常感謝大家，團隊即將卸任市府職務離開，謝謝你們讓我們有機會相聚一場，謝謝這麼多好友相送一程」。

他並以古時周武王能同心同德為例強調，他敢講市府團隊首長都深具才華，而且同心同德，抱持奉獻社會真心誠意、道德自律，他最後要以市長身分謝謝他們，謝謝這群市政團隊，讓我驕傲不捨的市府團隊。他並表示，市府團隊成員放下原本舒適生活來到熱情高雄，不少人離家背景，放棄高薪來高雄和他一起為市民打拚，他們都不是為做官，而是為做事而來，讓他怎麼謝都謝不夠，韓國瑜隨後也最後一次逐一唱名市府首長，被點到名的首長則是深深像現場民眾鞠躬致意。

韓國瑜接著表示，這一年多，市府團隊做牛做馬，承受巨大壓力，市府團隊做的每件事都比過去好，雖然雜誌民調大都是吊車尾，但他很清楚都是他個人關係所導致，他今天也要為團隊討公道，強調市府團隊是最辛苦、最被唱衰，做事最認真的模範公僕，韓國瑜也再次向團隊成員說謝謝，「你們的成績跟辛苦，市民跟歷史會記得」，他要向執政團隊致上最高敬意，隨即轉身對團隊深深一鞠躬。

韓國瑜接著強調，支持者每一雙眼睛的期盼眼神，他會謹記在心，並強調卸任後不會接受任何職務安排，他在致詞最後請現場群眾一起跟著他高喊三聲高雄加油、台灣加油、中華民國加油，現場就在他與市府團隊成員領著在場民眾高唱「感恩的心」歌聲中結束，但熱情民眾仍留在現場簇擁護送韓國瑜離開鳳山市政中心，韓上車後、也多次降下車窗向群眾揮別。

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(中時電子報)