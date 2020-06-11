標榜融合三大洋五大洲世界各國景色，盡收眼底的eminent 萬國通路創意觀光工廠，將於本周末(13)日起7月12日止，展開試營運，免費入場；廠內將有吉祥物太空鷹，擔任您的領航員，解決您旅行中所有大小事，讓您即刻啟程並探索精彩有趣的行李箱創意觀光工廠。最大亮點之一，走在其世界光廊內，短短的三分鐘內，即可讓您走完美國紐約自由女神、日本富士山、新加坡魚尾獅、印度泰姬瑪哈陵、哥本哈根紐翰港、俄羅斯聖彼得堡等世界知名美景。

坐落於高鐵台南站旁的eminent萬國通路創意觀光工廠，歷經兩年餘的興建，定7月15日正式開幕；提前於 6月13日展開一個月，免費入場的試營運，該廠內採用國際高規格─無樑柱階梯式劇場，期望透過視覺饗宴，讓大家一起探索萬國通路品牌故事。

該創意觀光工廠建築物，擁有極浪漫歐洲設計風格的紅色斜瓦建築、綠意盎然的落羽松大道，遊客漫步其中，彷彿置身法國香榭大道。耗資千萬打造豪華遊艇，以「萬國上河圖」為主題，帶您遨遊世界，體驗德國的精湛工藝、日本櫻花的高雅氣質、法國巴黎的浪漫風情，讓萬國通路陪伴您感受世界的美好；走入創意觀光工廠，欣賞豐富的展館主題，包括品牌故事、產業文化、工藝美學與數位體驗，一起探

索行李箱的創意世界。

在這趟創意行旅中，可以一窺每一只eminent行李箱的職人匠心，從靈動的設計構想出發，嚴謹的用心產製，迎向世界的夢想藍圖，由吉祥物「太空鷹」開始，透過多媒體互動光雕秀，展示六大主題區，包括「萬國緣起」、「隱形冠軍」、「環保行李箱研發設計」「趨勢產品」「品牌價值」「測試廊道」。

同時，營造以現代科技感的展陳方式，配合投資上百萬元，國際規格測試儀等多媒體觸控裝置，體驗eminent行李箱的精湛工藝，迎向世界的夢想藍圖，從此刻開始發芽。

此外，亦設有DIY教室，包括有彩繪貼箱趣、參加者可挑選喜愛的配色貼紙，為心愛的小寶貝，裝扮一個獨家限定的酷炫外型，設計出專一無二的兒童行李箱。同時，亦可作出屬於你的箱，輪子與手把的顏色，都讓你動手來挑選，搭配不同顏色的外殼，鎖好輪座的螺絲，設計出自己獨特風格的20吋登機箱。

「名牌燙金秀」部分是為每個人的名片牌量身刻印專屬姓名或符號圖騰，成為陪伴你每段旅程的幸運小物!同時，於「袋我去旅遊」方面，可利用五顏六色的蠟筆，在帆布袋上畫出創意，展現自己風格與特色。帶著自己精心設計的袋子，從e開始「袋」走旅遊萬國的美好回憶。

同時，還有「萬國金典箱」，eminent經典款行李箱的造型金屬鋼板，可輕易折成存錢筒、手機座、筆筒，可輕鬆將eminent經典帶回家，具有紀念價值與實用性。

由於萬國通路是國內業界最大的國際級行李箱、包、袋與休閒用品專業設計、製造及銷售公司，以堅強的品牌、通路實力，與精湛的工藝技術享譽全球。走入萬國通路旗艦專賣店，世界頂級的TPO、PP、PC、尼龍、聚酯類的旅行箱、包、袋及休閒用品，適合作為台灣伴手禮，陪您遨遊世界、將台灣之光發揚國際。

最大亮點之一，以世界光廊莫屬，參觀者只要透過高科技互動式投影，掃描您手中的機票，乘載夢想的飛機，將與您互動，彷彿身處四萬英呎的高空，直達萬國上河圖，讓您欣賞世界各地美景：新加坡魚尾獅與印度泰姬瑪哈陵、帶您體驗熱帶國家的繽紛熱情；紐約自由女神、日本富士山美景，感受溫帶國家的舒適氣候、四季分明；北歐哥本哈根紐翰港、俄羅斯聖彼得堡，進入寒帶旅遊的冰雪奇緣、冬季戀歌，走在世界光廊，三分鐘走完世界各國美景。

(工商 )