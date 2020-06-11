新冠肺炎疫情衝擊下，美股從今年2月底一路崩跌，直至美國聯準會(Fed)3月底宣布將無上限購買美國公債以及不動產抵押證券(MBS)，加上美國政府領取失業補助金期限不斷延長，美股3月底觸底反彈，連受到重創的美國航空股也在近期也湧現強勁漲勢，這使得美國股神巴菲特先前出清4大航空股的行動遭到質疑，美國總統川普也語帶嘲諷，稱這是巴菲特投資人生的失誤。

美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司今年第一季度淨利大虧497.5億美元，這無疑是對價值投資法提出一次重大打擊。波克夏今年5月份舉行的線上股東會，巴菲特坦言錯看石油前景，以及輕忽對航空業衝擊，已經清倉美國4大航空股。

但在美股觸底強彈後，川普狠酸巴菲特，表示他這輩子都是對的，但就像巴菲特這樣的人，也有犯錯的時候，他們應該持有航空股，因為他們將一飛衝天。就在當時，飛機製造大廠波音股價大漲40%、站回200美元關卡；4大航空股股價最少漲35%，最多暴漲近80%。

據陸媒《東方財富網》引述其他報導分析，巴菲特這樣的動作是否已經背離了「股神」這個稱號？文章分別提到3個重點：

減持航空股這個行為雖讓巴菲特虧錢，但非常符合巴菲特的投資原則以及紀律，這正是巴菲特可以維持多年獲利的主要原因。若從巴菲特當時出清航空股的說法來看，這也是他發現自己的分析有問題，認錯並付諸行動也是投資必經之路。

第二，巴菲特購買股票是為了得到企業獲利的利潤，不單單是為了股息，更不是為了獲得價差，按照巴菲特先前所說，波克夏投入70~80 億美元購買4大航空股各10%股權，每年可以獲得10 億美元利潤，而且還能逐年提高。也就是說，巴菲特與其說是股神，更不如說是實業投資人，但各大航空公司缺錢只能發債或發行新股募資，這些大股東就會獲利就會被稀釋，這也是巴菲特選則出清航空股的主因。

第三，巴菲特也向是個收割者，在新冠肺炎疫情突然引爆後，經濟前景變得不確定，航空業在未來2~3年能否回到先前水位也是無法預測，這樣一來航空股就不是巴菲特的選股目標，目前波克夏現金部位達1370億美元，創歷史新高，加上先前美股崩跌後，不少股票浮現投資價值，說不定巴菲特已經在物色下個投資目標。

(中時電子報)