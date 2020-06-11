國泰前鋒鄭伊秀11日攻下全場最高24分。(中華籃協提供)

11日在台北體育館4樓進行的第15季女子超級籃球聯賽(WSBL)，隨著新冠疫情趨緩，首次開放觀眾進場，且可在2樓自由飲食，也吸引100多名球迷進場聲援，國泰總教練鄭慧芸說：「我們期待觀眾進場很久，也希望達到激勵效果！」

不過國泰上半場打來有點不太適應，不僅跟台元緊咬不放，更一度落後5分，幸好下半場一開始拉出12比0猛攻，國泰最後仍以93比58輕取台元，拿下開季12連勝，就算大勝台元35分之多，鄭慧芸賽後仍然不太滿意自家球員表現。

「我們上半場被追很緊，主要是我想讓年輕球員多打一點，可是我們上半場打的節奏並非是我想要的，我希望她們可以打來更有信心、更有表現，」鄭慧芸說，「既然球迷都可以進場來看你打球了，你就必須更加珍惜，努力打出自己價值。」

國泰前鋒鄭伊秀明顯有把鄭慧芸的話聽了進去，她全場投16中10，貢獻全場最高24分，外加6籃板，「看到球迷可以進場看球，心情真的很雀躍，有這麼多人來，更讓我很開心。儘管先前因為疫情沒法進場，球迷仍用不同方式幫忙加油。」

「所以不管球迷進場替哪邊加油，我都感到很棒，其實先前不少球迷就在問我，到底何時才可開放進場，」鄭伊秀說，「我知道我們上半場沒打好，畢竟先發陣容不太一樣，我們還須調整，攻守上面的轉換也沒做好，幸好後來調整回來。」

拿12分、6籃板與3助攻的陳薇安表示，看到觀眾進場，讓她感覺打得更有力氣，也更加亢奮，「畢竟已經來到例行賽最後階段了，我們更需好好地打，聽到每次進球，都有人幫你歡呼，感覺真的很不一樣，就算大部分都是學妹的加油聲。」

(中時 )